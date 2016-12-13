4 sezonun en kötüsü
Fenerbahçe bu sezon Süper Lig'de 14. hafta sonunda 25 puana ulaştı. Sarı-lacivertli takım böylece son dört sezonda en az puan topladığı 14. haftayı yaşadı. Geçen sezon 31 puan, 2014-15 sezonunda 30 puan ve 2013-14 sezonunda 35 puan toplayan Kanarya, 2012-13 sezonunda ise 14. haftada 24 puan toplamıştı. Advocaat, Vitor Pereira'nın 6 puan gerisinde kaldı.
- 13 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 01:07
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Tugay sesleri
Toplam 1
Yorum
Hasan Kayseispor kurtulsun artık yeter
- "Bölemezsiniz, ayıramazsınız"
Toplam 4
Yorum
galata Drogba ,Eto, Slaven bilic, bunlar iste insan....Nerde cok övdüsnüs Mesut özil,Ilkay ,Emre can Mario Gomez umurlarinda bile degil!!!TÜRKIYEE
- Rakiplerimiz belli oldu!
Toplam 35
Yorum
Pehlivan Cerez guruplara dustuler(FB-BJK) agladilar simdide adi sani duyulmadik takimlara dustu ballilar hala agliyolar guclu diye ...
4 sezonun en kötüsü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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