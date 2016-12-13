 4 sezonun en kötüsü – Fotomaç – 13 Aralık 2016
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    13 Aralık 2016, Salı
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    4 sezonun en kötüsü

    4 sezonun en kötüsü
    bu sezon Süper Lig'de 14. hafta sonunda 25 puana ulaştı. Sarı-lacivertli takım böylece son dört sezonda en az puan topladığı 14. haftayı yaşadı. Geçen sezon 31 puan, 2014-15 sezonunda 30 puan ve 2013-14 sezonunda 35 puan toplayan Kanarya, 2012-13 sezonunda ise 14. haftada 24 puan toplamıştı. Advocaat, Vitor Pereira'nın 6 puan gerisinde kaldı.
    1. 13 Aralık 2016, Salı
    2. Güncelleme: 01:07
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