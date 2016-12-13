 ‘3 puanı istiyorduk’ – Fotomaç – 13 Aralık 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    13 Aralık 2016, Salı
    OYUN ENGLISH

    ‘3 puanı istiyorduk’

    ‘3 puanı istiyorduk’

    Ligde haftayı Fenerbahçe galibiyetiyle kapatan Antalyaspor cephesi mutluydu.

    Teknik direktör "Bu maçı kazanmayı çok istiyordum. İyi bir çıkışımız vardı. Bunu devam ettirmemiz gerekiyordu. Oyunu geniş alanda oynamayı hiç istemedik. Hakettiğimiz bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum" dedi. Çalımbay 1-0 öne geçtikten sonra geri çekilmeyi hiç istemediklerini ancak Fenerbahçe'nin kendilerini zorladığını kaydetti. Çalımbay "Bize karşı iyi baskı kurdular. Kazandığımız topları iyi değerlendiremedik. İstikrarlı şekilde yürüyeceğiz" diye konuştu.
    1. 13 Aralık 2016, Salı
    2. Güncelleme: 01:01
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ‘3 puanı istiyorduk’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.