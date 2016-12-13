‘3 puanı istiyorduk’
Ligde haftayı Fenerbahçe galibiyetiyle kapatan Antalyaspor cephesi mutluydu.
Teknik direktör Rıza Çalımbay "Bu maçı kazanmayı çok istiyordum. İyi bir çıkışımız vardı. Bunu devam ettirmemiz gerekiyordu. Oyunu geniş alanda oynamayı hiç istemedik. Hakettiğimiz bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum" dedi. Çalımbay 1-0 öne geçtikten sonra geri çekilmeyi hiç istemediklerini ancak Fenerbahçe'nin kendilerini zorladığını kaydetti. Çalımbay "Bize karşı iyi baskı kurdular. Kazandığımız topları iyi değerlendiremedik. İstikrarlı şekilde yürüyeceğiz" diye konuştu.
- 13 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 01:01
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Tugay sesleri
Toplam 1
Yorum
Hasan Kayseispor kurtulsun artık yeter
- "Bölemezsiniz, ayıramazsınız"
Toplam 4
Yorum
galata Drogba ,Eto, Slaven bilic, bunlar iste insan....Nerde cok övdüsnüs Mesut özil,Ilkay ,Emre can Mario Gomez umurlarinda bile degil!!!TÜRKIYEE
- Rakiplerimiz belli oldu!
Toplam 35
Yorum
Pehlivan Cerez guruplara dustuler(FB-BJK) agladilar simdide adi sani duyulmadik takimlara dustu ballilar hala agliyolar guclu diye ...
‘3 puanı istiyorduk’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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