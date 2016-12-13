2. lig takımıyla görüştü
ADI sık sık farklı ekiplerle anılan Pereira'nın bu kez de bir 2. lig takımıyla dirsek temasında. Portekizli teknik adam, Bundesliga 2 ekiplerinden 1860 Münih ile görüştüğünü ancak gelen teklifi reddettiğini açıkladı.
- 13 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 01:23
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Tugay sesleri
Toplam 1
Yorum
Hasan Kayseispor kurtulsun artık yeter
- "Bölemezsiniz, ayıramazsınız"
Toplam 4
Yorum
galata Drogba ,Eto, Slaven bilic, bunlar iste insan....Nerde cok övdüsnüs Mesut özil,Ilkay ,Emre can Mario Gomez umurlarinda bile degil!!!TÜRKIYEE
- Rakiplerimiz belli oldu!
Toplam 35
Yorum
Pehlivan Cerez guruplara dustuler(FB-BJK) agladilar simdide adi sani duyulmadik takimlara dustu ballilar hala agliyolar guclu diye ...
2. lig takımıyla görüştü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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