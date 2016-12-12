 Van Persie, Antalya’ya götürülmedi – Fotomaç – 12 Aralık 2016
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    12 Aralık 2016, Pazartesi
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    Van Persie, Antalya’ya götürülmedi

    Van Persie, Antalya’ya götürülmedi
    , Feyenoord maçında kasığında bir problem yaşayan ve idmanlara çıkmayan 'yi gelecek maçları da düşünerek riske etmedi ve Antalya'ya götürmedi. Hollandalı yıldızın yerine ileri uçta Sow oynayacak, Lens ve Aatif ise ise ilk 11'de sahaya çıkacak. Advocat, bir türlü istediği çizgiye gelemeyen Van der Wiel ile birlikte Salih ve Stoch'u da maçın kadrosuna almayarak İstanbul'da bıraktı.
    1. 12 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:00
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