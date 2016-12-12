 Skrtel ceza sınırında – Fotomaç – 12 Aralık 2016
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    12 Aralık 2016, Pazartesi
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    Skrtel ceza sınırında

    Skrtel ceza sınırında
    Sarı-lacivertli takımda toplam 3 sarı kartı bulunan Martin Skrtel, Antalya'daki zorlu mücadele öncesinde ceza sınırında bulunuyor. Slovak stoper, bugün de sarı kart görmesi durumunda 15'inci haftada Kadıköy'de oynanacak Gençlerbirliği müsabakasında forma giyemeyecek.
    1. 12 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:25
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