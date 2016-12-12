Scarpa: Tanrı bilir

Sarı-lacivertlilerin transfer listesinde adı geçen Gustavo Scarpa, gelen tekliflerle ilgili bir açıklama yaptı. Globe Esporte'ye konuşan 22 yaşındaki Brezilyalı kanat oyuncusu, Fluminense'de kalıp kalmayacağını bilmediğini belirterek, "Pek çok faktör devreye girecek. Ben her zaman derim, kaderim Tanrı'nın ellerindedir diye. Teklifler geliyor ve ben şu anda oturdum bekliyorum. Her şeyi menajerime bıraktım, benim için en iyisini yapacaktır" dedi.