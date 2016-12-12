 Kanarya zorlu virajda – Fotomaç – 12 Aralık 2016
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    12 Aralık 2016, Pazartesi
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    Kanarya zorlu virajda

    Kanarya zorlu virajda
    'nde 'u deplasmanda yenip ManU'nun önünde grubunu birinci bitirip bir üst tura yükselen , 14. haftanın kapanış maçında 'un konuğu oluyor. İyi performansını sürdürmek isteyen Kanarya, zirvedeki Başakşehir ve Beşiktaş'la puan farkını kapatmak için mutlaka kazanmak zorunda. Ancak rakip hayli dişli! Rıza Çalımbay'la 7 haftada 14 puan toplayarak büyük bir çıkış gerçekleştiren kırmızı-beyazlı ekip de bu maç için iddialı.
    1. 12 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:55
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