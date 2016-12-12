 Kanarya 28-5 önde – Fotomaç – 12 Aralık 2016
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    12 Aralık 2016, Pazartesi
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    Kanarya 28-5 önde

    Kanarya 28-5 önde
    ile Antalyaspor bugün ligde 41. randevuda. Geride kalan maçlarda sarı-lacivertliler 28, kırmızı-beyazlılar 5 galibiyet aldı, 7 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Antalya'daki 20 maçta ise Fenerbahçe'nin galibiyetlerde 10-4 üstünlüğü bulunurken, 6 maç berabere bitti.
    1. 12 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:50
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