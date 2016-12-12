 İnter ve Milan... – Fotomaç – 12 Aralık 2016
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    12 Aralık 2016, Pazartesi
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    ve ...

    İnter ve Milan...

    Adı Çizme basınında ve için anılan , bu konuda sessizliğini koruyor.

    Menajeri Mikkel Beck de bu konuda bir açıklama yapmıyor. Danimarka'nın Ekstra Bladet gazetesi muhabirinin ağzından laf almaya çalıştığı Beck, olumlu ya da olumsuz bir cevap vermek yerine, "Yorum yok" demekle yetindi. 'ın Kjaer için F.Bahçe'ye 12 milyon euro ödemeye hazır olduğu, sarı-lacivertlilerin ise başarılı stopere 20 milyon euro değer biçtiği iddia edilmişti.
    1. 12 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:09
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