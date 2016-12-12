Hoca haklı Volkan
“Beceriksiz” yaftasından kurtulmak için didindiğini anlatan mili futbolcu, “Ama ne yapsam suç oluyor. Fırçayı yiyorum” dedi. Kaptanlar Volkan Demirel ve Topal ise hocanın tarafını tuttu: Kusura bakma ama hoca haklı. Adamı çıldırtıyorsun!
'KASACAK BİR ŞEY YOK'
Sinirini alamayan Advocaat'ın, maçtan sonra da Volkan'ı, "Hiçbir şey yapmıyorsun. Topla o kadar çok oynuyorsun ki kendi kendi kendini yorup, sonra da bekini kaçırıyorsun. Bir an önce kendine gel!" şeklindeki sözlerle fırçaladığı ortaya çıktı. Sürekli azarlanmaktan bıkan 29 yaşındaki futbolcunun, takım kaptanları Volkan Demirel ile Mehmet Topal'a bundan dert yandığı belirlendi.
Şen'in kaptanlara, "Benim bütün çabam, takım için faydalı bir şeyler yapıp 'beceriksiz' yaftasından kurtulmak. Ama ne yapsam olmuyor. Fırça yemekten kurtulamıyorum?" şikayetinde bulunduğu öğrenildi. Ancak yıldız futbolcu, kaptanlarından yüz bulamadı.
Hem Volkan Demirel, hem Mehmet Topal hocaya hak verirken, "Kusura bakma ama Advocaat çıldırmasın da ne yapsın! Topla çok oynuyorsun ve hep zor işleri deniyorsun. Basit oyna, adam ne istiyorsa onu yap. Kasacak bir şey yok, rahat ol. Kimseye bir şey ispatlamak zorunda değilsin. Sen milli oyuncusun" dedikleri ifade edildi.
Emre BOL
- 12 Aralık 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 02:04
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Toplam 2
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kubilay Beşiktaşın ekmeğini yiyen güzel insan, yediği kabı pisletmeyen adamlardan.
- Cenk var, sorun yok
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sanane Cenk ve Abubakar ile bu takim sampiyon olamaz!!!! Kadroya ve takima yazik olur. Cok iyi futbolu süslendirecek golcü yok!
- 2 kulüp çalışanı hayatını kaybetti
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Esali-Ereğli Milletimizin Polis Teşkilatinin ve Beşiktaş Camiasinin Başi Sağolsun. Vefa Müdürümüzü Înşaallah Yarin Ereğli de Rabbimize Olan Yolculuğunda Yanliz Birakmayacağiz. Kozluda ki Şehidimize ve Tüm Şehitlerimizr Sonsuz Rahmet Diliyorum Milletimizin Başi Sağ Olsun..
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