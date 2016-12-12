 Fener'in liderle arasındaki fark 7'ye çıktı – Fotomaç – 12 Aralık 2016
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    12 Aralık 2016, Pazartesi
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    Fener'in liderle arasındaki fark 7'ye çıktı

    Fener'in liderle arasındaki fark 7'ye çıktı

    14. hafta maçlarının ardından Medipol Başakşehir, 32 puan ve averajla liderliğini sürdürdü

    Spor Toto Süper Lig'de 14. hafta karşılaşmaları tamamlandı. Medipol Başakşehir 32 puan ve averajla liderliğini sürdürdü.

    Ligde alınan sonuçlar, puan durumu ve 15. haftanın programı şöyle:

    Sonuçlar

    Trabzonspor-Adanaspor: 4-1

    Çaykur Rizespor-Kasımpaşa: 0-1

    Beşiktaş-Bursaspor: 2-1

    Gençlerbirliği-Medipol Başakşehir: 0-0

    Kardemir Karabükspor-Aytemiz Alanyaspor: 0-2

    Akhisar Belediyespor-Osmanlıspor: 1-2

    Atiker Konyaspor-Kayserispor: 1-0

    Galatasaray-Gaziantepspor: 3-1

    Antalyaspor-Fenerbahçe: 1-0


    Puan durumu

    Takımlar O G B M A Y AV P
    1. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 14 9 5 0 29 10 19 32
    2. BEŞİKTAŞ 14 9 5 0 26 11 15 32
    3. GALATASARAY 14 9 2 3 23 13 10 29
    4. FENERBAHÇE 14 7 4 3 28 12 16 25
    5. BURSASPOR 14 7 3 4 17 13 4 24
    6. ATİKER KONYASPOR 14 6 5 3 19 14 5 23
    7. OSMANLISPOR 14 5 7 2 18 14 4 22
    8. GENÇLERBİRLİĞİ 14 4 7 3 13 8 5 19
    9. ANTALYASPOR 14 5 4 5 13 17 -4 19
    10. TRABZONSPOR 14 5 3 6 12 16 -4 18
    11. KARDEMİR KARABÜKSPOR 14 5 2 7 18 22 -4 17
    12. AYTEMİZ ALANYASPOR 14 5 2 7 21 26 -5 17
    13. AKHİSAR BELEDİYESPOR 14 4 4 6 10 17 -7 16
    14. KASIMPAŞA 14 4 3 7 15 22 -7 15
    15. GAZİANTEPSPOR 14 3 2 9 14 24 -10 11
    16. ÇAYKUR RİZESPOR 14 2 4 8 13 25 -12 10
    17. KAYSERİSPOR 14 2 3 9 11 24 -13 9
    18. ADANASPOR 14 1 3 10 10 22 -12 6

    15. hafta programı

    17 Aralık Cumartesi:

    16.00 Medipol Başakşehir-Trabzonspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

    19.00 Kasımpaşa-Beşiktaş (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

    18 Aralık Pazar:

    13.30 Gaziantepspor-Çaykur Rizespor (Kamil Ocak)

    13.30 Kardemir Karabükspor-Atiker Konyaspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

    16.00 Adanaspor-Kayserispor (5 Ocak Fatih Terim)

    19.00 Osmanlıspor-Galatasaray (Osmanlı)

    19.00 Aytemiz Alanyaspor-Akhisar Belediyespor (Alanya Oba)

    19 Aralık Pazartesi:

    20.00 Bursaspor-Antalyaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

    20.00 Fenerbahçe-Gençlerbirliği (Ülker)

    1. 12 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:57
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