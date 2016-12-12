Fener'in liderle arasındaki fark 7'ye çıktı
14. hafta maçlarının ardından Medipol Başakşehir, 32 puan ve averajla liderliğini sürdürdü
Spor Toto Süper Lig'de 14. hafta karşılaşmaları tamamlandı. Medipol Başakşehir 32 puan ve averajla liderliğini sürdürdü.
Ligde alınan sonuçlar, puan durumu ve 15. haftanın programı şöyle:
Sonuçlar
Trabzonspor-Adanaspor: 4-1
Çaykur Rizespor-Kasımpaşa: 0-1
Beşiktaş-Bursaspor: 2-1
Gençlerbirliği-Medipol Başakşehir: 0-0
Kardemir Karabükspor-Aytemiz Alanyaspor: 0-2
Akhisar Belediyespor-Osmanlıspor: 1-2
Atiker Konyaspor-Kayserispor: 1-0
Galatasaray-Gaziantepspor: 3-1
Antalyaspor-Fenerbahçe: 1-0
Puan durumu
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
|14
|9
|5
|0
|29
|10
|19
|32
|2.
|BEŞİKTAŞ
|14
|9
|5
|0
|26
|11
|15
|32
|3.
|GALATASARAY
|14
|9
|2
|3
|23
|13
|10
|29
|4.
|FENERBAHÇE
|14
|7
|4
|3
|28
|12
|16
|25
|5.
|BURSASPOR
|14
|7
|3
|4
|17
|13
|4
|24
|6.
|ATİKER KONYASPOR
|14
|6
|5
|3
|19
|14
|5
|23
|7.
|OSMANLISPOR
|14
|5
|7
|2
|18
|14
|4
|22
|8.
|GENÇLERBİRLİĞİ
|14
|4
|7
|3
|13
|8
|5
|19
|9.
|ANTALYASPOR
|14
|5
|4
|5
|13
|17
|-4
|19
|10.
|TRABZONSPOR
|14
|5
|3
|6
|12
|16
|-4
|18
|11.
|KARDEMİR KARABÜKSPOR
|14
|5
|2
|7
|18
|22
|-4
|17
|12.
|AYTEMİZ ALANYASPOR
|14
|5
|2
|7
|21
|26
|-5
|17
|13.
|AKHİSAR BELEDİYESPOR
|14
|4
|4
|6
|10
|17
|-7
|16
|14.
|KASIMPAŞA
|14
|4
|3
|7
|15
|22
|-7
|15
|15.
|GAZİANTEPSPOR
|14
|3
|2
|9
|14
|24
|-10
|11
|16.
|ÇAYKUR RİZESPOR
|14
|2
|4
|8
|13
|25
|-12
|10
|17.
|KAYSERİSPOR
|14
|2
|3
|9
|11
|24
|-13
|9
|18.
|ADANASPOR
|14
|1
|3
|10
|10
|22
|-12
|6
15. hafta programı
17 Aralık Cumartesi:
16.00 Medipol Başakşehir-Trabzonspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
19.00 Kasımpaşa-Beşiktaş (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
18 Aralık Pazar:
13.30 Gaziantepspor-Çaykur Rizespor (Kamil Ocak)
13.30 Kardemir Karabükspor-Atiker Konyaspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
16.00 Adanaspor-Kayserispor (5 Ocak Fatih Terim)
19.00 Osmanlıspor-Galatasaray (Osmanlı)
19.00 Aytemiz Alanyaspor-Akhisar Belediyespor (Alanya Oba)
19 Aralık Pazartesi:
20.00 Bursaspor-Antalyaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
20.00 Fenerbahçe-Gençlerbirliği (Ülker)
- 12 Aralık 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 00:57
- Antalya'da soğuk duş!
Toplam 9
Yorum
Q7 FENER ŞAMPİYON OLACAKMIŞ,ANTALYA EZE EZE ÇİMLERE GÖMDÜ.
- SON DAKİKA | Rakiplerimiz belli oldu!
Toplam 33
Yorum
KrAlex Osmanlısporun işi biraz zor fakat olimpiakos eskisi gibi değil en azından deplasmanda berabere kalması evde oynayacağı rövanş için avantaj olur.
- Antalyaspor - Fenerbahçe | 20.00
Toplam 4
Yorum
CAN KATLETTİN MAÇI CÜNEYT. YAZIKLAR OLSUN ! !!!!
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