‘Eto’o adım atmasın’

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Antalyaspor'un en büyük silahı Samuel Eto'o için özel tedbirler aldı.

Hollandalı çalıştırıcı, geçen hafta Başakşehir filelerini iki kez sarsan Kamerunlu forvet için savunma oyuncuları Kjaer ve Skrtel'i uyarırken, "Gol yollarına sızmasına sakın izin vermeyin" dedi. Advocaat, orta saha oyuncularından ise Eto'o'nun pas bağlantılarını kesmelerini istedi. 35 yaşındaki yıldız, Süper Lig'in son iki sezonunda 25 gol-7 asistle skora en çok katkı yapan isim.