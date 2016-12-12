Bizi değiştirdi
Brezilya basınına konuşan sambacı, Advocaat’ın kulüpte kötü giden her şeyi değiştirdiğini ve takımın da buna iyi adapte olduğunu belirterek, “Bu sayede yükselişe geçtik” diye konuştu.i
SOW İÇİN: VAY, BU ADAM!
Fernandao, "Lige başlangıcımız pek iyi değildi, çok hoş durumda olduğumuz söylenemez. Ama şimdi takım harika seviyede. Oyun tarzımız değişti. Antrenör farklı bir felsefe ile geldi. Takım da bunu kabul etti" dedi.
Takım içindeki rakiplerinden Robin van Persie'ye övgü yağdıran, taraftarlarının ise "çılgın" olduğunu söyleyen Fernandao, röveşata golleriyle tüm dünyayı kendine hayran bırakan Moussa Sow hakkında ise şu ifadeleri kullandı:
"Vay, bu adam! O bir fenomen. Harika bir aşamada. Röveşata onun işi. Geçmişte de böyle golleri çok. Mutluyum Sow gol attığı için" ifadelerini kullandı.
VAN PERSİE MOTİVE EDİYOR
Van Persie gibi bir forvetle çalışmanın kendisini motive ettiğini söyleyen Fernandao, Dick Advoacat'ın herkese oynama fırsatı verdiğini söyledi.
- 12 Aralık 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 23:05
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Toplam 2
Yorum
kubilay Beşiktaşın ekmeğini yiyen güzel insan, yediği kabı pisletmeyen adamlardan.
- Cenk var, sorun yok
Toplam 1
Yorum
sanane Cenk ve Abubakar ile bu takim sampiyon olamaz!!!! Kadroya ve takima yazik olur. Cok iyi futbolu süslendirecek golcü yok!
- 2 kulüp çalışanı hayatını kaybetti
Toplam 13
Yorum
Esali-Ereğli Milletimizin Polis Teşkilatinin ve Beşiktaş Camiasinin Başi Sağolsun. Vefa Müdürümüzü Înşaallah Yarin Ereğli de Rabbimize Olan Yolculuğunda Yanliz Birakmayacağiz. Kozluda ki Şehidimize ve Tüm Şehitlerimizr Sonsuz Rahmet Diliyorum Milletimizin Başi Sağ Olsun..
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