 Bizi değiştirdi – Fotomaç – 12 Aralık 2016
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    12 Aralık 2016, Pazartesi
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    Bizi değiştirdi

    Bizi değiştirdi

    Brezilya basınına konuşan sambacı, Advocaat’ın kulüpte kötü giden her şeyi değiştirdiğini ve takımın da buna iyi adapte olduğunu belirterek, “Bu sayede yükselişe geçtik” diye konuştu.i

    'nin Brezilyalı futbolcusu Jose Fernandao, yükselişlerinin Dick Advocaat sayesinde olduğunu savunup Hollandalı hocaya övgüler yağdırdı. Ülkesinden UOL Esporte gazetesine röportaj veren dev golcü, takımın Pereira'dan sonra göreve gelen Advocaat'ın oyun felsefesini kabul ettiğini söyledi.

    SOW İÇİN: VAY, BU ADAM!
    Fernandao, "Lige başlangıcımız pek iyi değildi, çok hoş durumda olduğumuz söylenemez. Ama şimdi takım harika seviyede. Oyun tarzımız değişti. Antrenör farklı bir felsefe ile geldi. Takım da bunu kabul etti" dedi.

    Takım içindeki rakiplerinden Robin 'ye övgü yağdıran, taraftarlarının ise "çılgın" olduğunu söyleyen Fernandao, röveşata golleriyle tüm dünyayı kendine hayran bırakan Moussa Sow hakkında ise şu ifadeleri kullandı:

    "Vay, bu adam! O bir fenomen. Harika bir aşamada. Röveşata onun işi. Geçmişte de böyle golleri çok. Mutluyum Sow gol attığı için" ifadelerini kullandı.

    VAN PERSİE MOTİVE EDİYOR
    Van Persie gibi bir forvetle çalışmanın kendisini motive ettiğini söyleyen Fernandao, Dick Advoacat'ın herkese oynama fırsatı verdiğini söyledi.
    1. 12 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:05
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