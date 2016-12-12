 Berkay da şehit düştü – Fotomaç – 12 Aralık 2016
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    12 Aralık 2016, Pazartesi
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    Berkay da şehit düştü

    Berkay da şehit düştü
    F.Bahçe Sinop Şubesi kurucularından Salim Akbaş'ın oğlu, tıp öğrencisi da önündeki hain terör saldırısında şehit oldu. Sarı-lacivertli kulüp, Akbaş'ın yanı sıra şehit düşen kahraman emniyet mensuplarına ve sivil vatandaşlara Allah'tan rahmet diledi.
    1. 12 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:07
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