Arena'dan çıkış yok

Sarı-lacivertliler, İstanbul’a lider gelen Balıkesir temsilcisine şans tanımadı. Fenerbahçe, Kalinic’in yıldızlaştığı karşılaşmadan zaferle ayrıldı, Ülker Arena’daki galibiyet serisini 19 maça çıkardı.

Obradovic ve öğrencileri fırtına gibi esiyor. Avrupa Ligi'nde son dört maçını kazanan Fenerbahçe Basketbol Takımı, ligde de dün Banvit'e şans tanımadı. İstanbul'a lider gelen rakibini 76-71 mağlup eden sarı-lacivertliler, sahasındaki galibiyet serisini sürdürdü. Ülker Arena'da oynadığı lig maçlarından son yenilgisini geçtiğimiz sezon 26 Ekim 2015'te Konya'ya karşı alan Kanarya, galibiyet serisini 19 maça çıkardı. Başa baş geçen ilk periyodu 19-18 önde kapatan F.Bahçe, soyunma odasına ise 36-35 geride girdi. İkinci yarı da başa baş geçerken, son periyottaki üstünlüğüylü zafere uzanan taraf sarı-lacivertliler oldu. F.Bahçe'nin en skorer ismi 16 sayı üreten Kalinic oldu.