 Arena'dan çıkış yok – Fotomaç – 12 Aralık 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    12 Aralık 2016, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Arena'dan çıkış yok

    Arena'dan çıkış yok

    Sarı-lacivertliler, İstanbul’a lider gelen Balıkesir temsilcisine şans tanımadı. , Kalinic’in yıldızlaştığı karşılaşmadan zaferle ayrıldı, ’daki galibiyet serisini 19 maça çıkardı.

    Obradovic ve öğrencileri fırtına gibi esiyor. Avrupa Ligi'nde son dört maçını kazanan Fenerbahçe Basketbol Takımı, ligde de dün Banvit'e şans tanımadı. İstanbul'a lider gelen rakibini 76-71 mağlup eden sarı-lacivertliler, sahasındaki galibiyet serisini sürdürdü. Ülker Arena'da oynadığı lig maçlarından son yenilgisini geçtiğimiz sezon 26 Ekim 2015'te Konya'ya karşı alan Kanarya, galibiyet serisini 19 maça çıkardı. Başa baş geçen ilk periyodu 19-18 önde kapatan F.Bahçe, soyunma odasına ise 36-35 geride girdi. İkinci yarı da başa baş geçerken, son periyottaki üstünlüğüylü zafere uzanan taraf sarı-lacivertliler oldu. F.Bahçe'nin en skorer ismi 16 sayı üreten Kalinic oldu.
    1. 12 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:07
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Arena'dan çıkış yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.