 Antalyaspor - Fenerbahçe | 20.00 – Fotomaç – 12 Aralık 2016
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    12 Aralık 2016, Pazartesi
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    - | 20.00

    Antalyaspor - Fenerbahçe | 20.00

    Turgay Şeren Sezonu 14. haftanın kapanış mücadelesinde , 'a konuk oluyor. Karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

    UEFA Avrupa Ligi'nde Feyenoord'u deplasmanda yenip ManU'nun önünde grubunu birinci bitirip bir üst tura yükselen , 14. haftanın kapanış maçında 'un konuğu oluyor. İyi performansını sürdürmek isteyen Kanarya, zirvedeki Başakşehir ve Beşiktaş'la puan farkını kapatmak için mutlaka kazanmak zorunda. Ancak rakip hayli dişli! Rıza Çalımbay'la 7 haftada 14 puan toplayarak büyük bir çıkış gerçekleştiren kırmızı-beyazlı ekip de bu maç için iddialı.

    STAT: Antalya
    HAKEM: Cüneyt Çakır
    SAAT: 20.00
    ANTALYASPOR: Fornezzi, Celustka, Chico, Diego, Sakib, Zeki, Yekta, Danilo, Deniz, Mbilla, Eto'o.
    TEKNİK DİREKTÖR: Rıza Çalımbay
    FENERBAHÇE: Volkan Demirel, Şener, Skrtel, Kjaer, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef, Alper Potuk, Volkan Şen, Jeremain Lens, Moussa Sow.
    TEKNİK DİREKTÖR: Dirk Advocaat

    1. 12 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 19:50
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