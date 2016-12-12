Antalya'da soğuk duş!

Bu sonuçların ardından zirve yarışında darbe alan Fenerbahçe 25 puanla 4. sırada kaldı ve lider Mepidol Başakşehirle olan puan farkı 7'ye yükseldi. Ev sahibi Antalyaspor ise aldığı bu galibiyetle puanını 19'a yükselterek 9. sıraya yerleşti. Son 5 maçında 3 galibiyet 2 beraberlik alan Antalyaspor Fenerbahçe'yi de mağlup ederek tırmanışını sürdürdü.

ETO'O KARŞI KARŞIYA POZİSYONU DEĞERLENDİREMEDİ

Maçın 28. dakikasında orta alanda topu kapan Samuel Eto'o, Zeki Yıldırım ile girdiği verkaç sonrasında kaleciyle karşı karşıya kaldı. Ceza sahasına girdikten sonra sağ ayağıyla sert bir şut vurdu fakat kaleci Volkan Demirel ayaklarıyla topu çıkarmayı başardı.

YEKTA 25 METREDEN GOLÜ BULDU

65. dakikada Samuel Eto'o'nun pasında topu önüne alan Yekta Kurtuluş yaklaşık 25 metreden sağ ayağının üstüyle çok sert bir şut çekti. Kaleci Volkan Demirel'in solundan top ağlarla buluştu.

SOW YİNE RÖVAŞATA GOLÜ ATTI, ÇAKIR SAYMADI!

Mücadelenin 82. dakikasında Martin Skrtel'in savunma arkasına gönderdiği uzun topta Moussa Sow sırtı dönük pozisyonda rövaşata ile topu ağlara gönderdi ancak hakem Cüneyt Çakır Moussa Sow'un gol vuruşundan önce ayağını fazla kaldırdığını belirtti ve endirekt serbest vuruşa hükmederek golü geçerli saymadı.