Tüm maçlarda saygı duruşu
Türkiye Basketbol Federasyonu, İstanbul'da Vodafone Arena yakınlarında gerçekleştirilen iki ayrı terör saldırısında hayatını kaybedenler için bugün ve yarın yapılacak basketbol maçları öncesinde 1 dakikalık saygı duruşundu bulunulacağını duyurdu.
- 11 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 14:09
- 41 kere maşallah
Toplam 9
Yorum
Hacıosmanoğlu yıllardır fenerbahçe şampiyonluğumuzu çaldı diye veryansın ettin peki bunları biliyordun da bunca yıldır neden sessiz kaldın.
- 41 kere maşallah
Toplam 9
Yorum
chnFB anca böyle şeylerle uğraşalım orda hakkımız yendi burda bilmem neyimiz gitti peki arkadaşlar hata her takıma yapılıyor önemli olan bir maçı kurtarmak değil adamlara sağlıklı ortam sunamıyoruz kulüp başkanlarımız başarısızlıklarımızın tüm yükünü hakemlere atıyor. Uyanmamız lazım artık eğer ciddi manada oyunu manuple eden hakem varsa onlar ayıklanmalı ama herkes önce çuvaldızı kendi takımına batırsın. bir trabzon bir fener bir beşktaş bir galatasaray bir daha olmaz klüpler borçtan kıvranıyor biz tutmuşuz hala hakem diyoruz.
- Futbolda önde puanda geride
Toplam 3
Yorum
Mert Geçen seneki FB kadrosu ile Şampiyonlar liginde yarı final oynanırdı. Bir de bu senekine bakın.
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