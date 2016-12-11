 Tüm maçlarda saygı duruşu – Fotomaç – 11 Aralık 2016
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    11 Aralık 2016, Pazar
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    Tüm maçlarda saygı duruşu

    Tüm maçlarda saygı duruşu

    Türkiye Basketbol Federasyonu, İstanbul'da Vodafone Arena yakınlarında gerçekleştirilen iki ayrı terör saldırısında hayatını kaybedenler için bugün ve yarın yapılacak basketbol maçları öncesinde 1 dakikalık saygı duruşundu bulunulacağını duyurdu.

    Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig'de dün oynanan Beşiktaş-Bursaspor futbol maçı sonrasında düzenlenen terör saldırıların nedeniyle 1 günlük milli yas ilan edildiği hatırlatılarak, "Bugün ve yarın oynanacak tüm basketbol müsabakaları öncesinde şehitler anısına 1 dakikalık saygı duruşu yapılacak, salonlardaki bayraklar yarıya indirilecek ve maçlar sırasında müzik yayını yapılmayacaktır." ifadeleri kullanıldı.
    1. 11 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 14:09
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