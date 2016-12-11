Tüm maçlarda saygı duruşu

Türkiye Basketbol Federasyonu, İstanbul'da Vodafone Arena yakınlarında gerçekleştirilen iki ayrı terör saldırısında hayatını kaybedenler için bugün ve yarın yapılacak basketbol maçları öncesinde 1 dakikalık saygı duruşundu bulunulacağını duyurdu.

Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig'de dün oynanan Beşiktaş-Bursaspor futbol maçı sonrasında düzenlenen terör saldırıların nedeniyle 1 günlük milli yas ilan edildiği hatırlatılarak, "Bugün ve yarın oynanacak tüm basketbol müsabakaları öncesinde şehitler anısına 1 dakikalık saygı duruşu yapılacak, salonlardaki bayraklar yarıya indirilecek ve maçlar sırasında müzik yayını yapılmayacaktır." ifadeleri kullanıldı.