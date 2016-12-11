 Trafik canavarı – Fotomaç – 11 Aralık 2016
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    11 Aralık 2016, Pazar
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    Trafik canavarı

    Trafik canavarı
    F.BAHÇE'nin eski futbolcusu Diego Ribas ülkesi Brezilya'da cezayı yedi! Önceki gece trafikte durdurulan Brezilyalı yıldız alkolmetreye üflemeyi reddetti. 807 euro ceza kesilen Diego'nun ehliyetinden de 7 puan düşüldü.
    1. 11 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 04:06
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