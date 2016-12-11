Savunması istim üstünde

Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı son 6 maçta sadece 2 gol yedi. 4 maçta kalesini kapatan sarı-lacivertliler, 'Süper Lig'in en az gol pozisyonu veren takımı' konumunda... Kanarya, geride kalan 13 haftada rakiplerine sadece 34 gol pozisyonu verirken, Antalyaspor ise 68 gol pozisyonu ile bu alanda 13. sırada yer aldı. Fenerbahçe geçen hafta golsüz biten derbide Beşiktaş'a net gol pozisyonu vermedi.