QNB’nin devleri

JAN Vesely, Melih Mahmutoğlu ve Ahmet Düverioğlu, Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın forma sırt sponsoru QNB Finansbank tarafından düzenlenen 'Finansın Devleri' etkinliğine katıldı. Üç yıldız, başarılı bankacılara ödül verdi.



