 QNB’nin devleri – Fotomaç – 11 Aralık 2016
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    11 Aralık 2016, Pazar
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    QNB’nin devleri

    QNB’nin devleri
    JAN Vesely, Melih Mahmutoğlu ve Ahmet Düverioğlu, Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın forma sırt sponsoru QNB Finansbank tarafından düzenlenen 'Finansın Devleri' etkinliğine katıldı. Üç yıldız, başarılı bankacılara ödül verdi.

    1. 11 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 03:17
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