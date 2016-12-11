Obradovic, Banvit maçı sonrası konuştu

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Banvit'i 76-71 yenen Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın başantrenörü Zeljko Obradovic, hücum açısından kötü kararlar aldıklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Obradovic, lig liderine karşı zor bir maç oynadıklarını belirterek, "Nelerle karşılaşacağımızı biliyorduk. Banvit çok kaliteli ve tutkulu bir takım. Karşılaşmadan önce savunmayı en az 20 saniye oynayıp, hücum konusunda acele etmememiz gerektiğini konuştuk. Hücum kararlarımız kötüydü ve ilk yarıda iyi oynamadık. Devre arasında sabırlı olup topu çevirmemiz gerektiğini konuştuk. Savunma açısından iyi oynadık ama hücumda kötü kararlar aldık. Kızılyıldız karşılaşması gibi inişli çıkışlı bir maç oldu. Bunun da bizim en büyük sorunlarımızdan biri olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.



Sırp çalıştırıcı, İstanbul'da dün meydana gelen terör saldırısından sonra maç oynamanın kolay olmadığını vurgulayarak, "Önemli bir galibiyetti ama çok zor bir maç oldu. Taraftarımızı bizi yalnız bırakmadıkları için teşekkür ediyorum." diye konuştu.



Sarı-lacivertli oyuncu Nikola Kalinic, maçın planına uygun bir oyun sergilediklerini aktararak, "Oynamamız gerektiği gibi oynadık. Amacımız Banvit'in en iyi oyuncularından Theodore'yi durdurmaktı. Dün yaşanan olaylar için de çok üzgünüz. Ailelere sabır diliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.