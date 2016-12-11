‘Lige dönün’ uyarısı

Teknik heyet, oyuncularla görüşerek Feyenoord maçını unutmalarını ve lige konsantre olmalarını istedi. Advocaat, Antalyaspor'un 5 haftadır ligde yenilmediğini (4 galibiyet, 1 beraberlik) ve geçen hafta lider Başakşehir'den İstanbul'dan puan çıkardığını hatırlatırken, Eto'o'nun çok tehlikeli olduğuna dikkat çekti. Antalyaspor geçen sezon sahasında Fenerbahçe'yi 4-2 yenmişti.