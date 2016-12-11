 ‘Lige dönün’ uyarısı – Fotomaç – 11 Aralık 2016
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    11 Aralık 2016, Pazar
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    ‘Lige dönün’ uyarısı

    ‘Lige dönün’ uyarısı
    Teknik heyet, oyuncularla görüşerek Feyenoord maçını unutmalarını ve lige konsantre olmalarını istedi. Advocaat, Antalyaspor'un 5 haftadır ligde yenilmediğini (4 galibiyet, 1 beraberlik) ve geçen hafta lider Başakşehir'den İstanbul'dan puan çıkardığını hatırlatırken, Eto'o'nun çok tehlikeli olduğuna dikkat çekti. Antalyaspor geçen sezon sahasında Fenerbahçe'yi 4-2 yenmişti.
    1. 11 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 03:15
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