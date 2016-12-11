Kjaer için büyük yarış
İnter'in Kjaer'le ilgilenmesinin ardından bir başka İtalyan devi de devreye girdi.
TERRANEO TAVSİYE ETMİŞ
Kjaer'in İtalya'ya transferinde devreye giren isim ise çok tanıdık: Giuliano Terraneo... İtalyan basınında buna kanıt olarak çıkan haberlerde F.Bahçe'nin eski sportif direktörü Terraneo'nun İnter'in antrenman sahasının hemen yakınında görüntülenmesi gösterildi. Terraneo'nun yakın arkadaşı İnter'in hocası Ausilio ile Kjaer hakkında görüştüğü belirtildi.
- 11 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 06:21
- Fırtına geri döndü
Toplam 14
Yorum
ts_15/61 Hakemler trabzonu 6 yıldır bilerek ve kasıtlı doğrarken iyi 2 hafta lehine hata hatalar olunca her kesin gözüne batmış tabi kayseri ve adana nın ne hissettiğini trabzon dan başkası anlayamaz merak etmeyin bu durumdan biz de memnun değiliz
- Marcelo kapışması
Toplam 15
Yorum
karagush azicik ayagina basmis nerei girmizi yahu bunun
- Çebi: “Kararlarda yanlış yok”
Toplam 11
Yorum
Orman Kiev macindada yoktu bu macta olsun dimi cebicim 6 Kasim´i kaptirmayiz
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