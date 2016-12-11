 Kjaer için büyük yarış – Fotomaç – 11 Aralık 2016
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    11 Aralık 2016, Pazar
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    için büyük yarış

    Kjaer için büyük yarış

    İnter'in 'le ilgilenmesinin ardından bir başka İtalyan devi de devreye girdi.

    Milan'ın Danimarkalı stoper için Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı İtalya basınında yer aldı. Sport Mediaset kanalının haberinde, İnter'in 27 yaşındaki savunmacı ile bir süredir ilgilendiği bildirilirken, Milan'ın da bu transfer için 12 milyon euro ödemeye hazır olduğu vurgulandı. İki dev kulübün Simon 'i renklerine bağlamak için kıyasıya bir yarış içinde oldukları ifade edildi. Danimarka basını ise F.Bahçe'nin 2019'a kadar sözleşmesi olan oyuncuyu ancak 20 milyon euro'ya bırakacağını kaydedildi.

    TERRANEO TAVSİYE ETMİŞ
    Kjaer'in İtalya'ya transferinde devreye giren isim ise çok tanıdık: Giuliano Terraneo... İtalyan basınında buna kanıt olarak çıkan haberlerde F.Bahçe'nin eski sportif direktörü Terraneo'nun İnter'in antrenman sahasının hemen yakınında görüntülenmesi gösterildi. Terraneo'nun yakın arkadaşı İnter'in hocası Ausilio ile Kjaer hakkında görüştüğü belirtildi.
    1. 11 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 06:21
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