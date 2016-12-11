 Jeremaİn Lens yine ilk 11’de – Fotomaç – 11 Aralık 2016
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    11 Aralık 2016, Pazar
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    yine ilk 11’de

    Jeremaİn Lens yine ilk 11’de
    Feyenoord maçıyla ilk 11'e dönen , Antalyaspor maçında da sarı-lacivertlilerin en büyük kozu olacak. Hollanda'da 70. dakikada oyundan alınan yıldızın herhangi bir sıkıntısının bulunmadığı ve pazartesi günü ilk 11'deki yerini alacağı bildirildi. Lens ligde bugüne kadar görev aldığı 7 karşılaşmada 1 gol 4 asist ile takımına önemli katkı sağlamıştı.
    1. 11 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 04:07
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