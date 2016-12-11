G.Saray maçı bir patlama gibiydi
Van Persie, derbide ezeli rakiplerine attığı 2 gol için, “Hissettiğim sevinç, sanki bir patlama gibiydi” dedi
GERÇEK FENERLİ OLDU
Derbide Galatasaray'a attığı golleri de değerlendiren Van Persie, "Hissettiğim sevinç, sanki bir patlama gibiydi... Burada Galatasaray'a karşı gol atmadığın sürece, gerçek bir Fenerbahçeli olarak görülmüyorsun. İyi bir sezon oynayabilirsin ama gerçekten sayılan şey, derbide gol atmak" diye konuştu.
TAVLAYI ÇOK SEVİYORUM
Robin, Türkiye'de kendisini evinde gibi hissettiğini belirterek, "Burada insanlar, şehir gerçekten çok iyi. Çocuklar da mutlu. Biraz Türkçe öğrendim. Tavla oynamayı çok seviyorum. Yeni bir tavla takımı aldım. Takım arkadaşlarımla oynamak güzel oluyor, (gülerek) tabii onlar kazanmadığında" şeklinde konuştu.
ÇAĞRILMAYINCA ÇILDIRDIM
Milli takıma çağrılmamasını da yorumlayan Van Persie, "Milli takıma alınmadığını öğrenince biraz çıldırdım. Dany benden hoşlanmıyor olabilir. Umarım profesyonellik, kişisellikten önce gelir. Mesela, Galatasaray'a 2 gol attığım maçtan sonra Advocaat bana geldi ve Zorya maçında oynatmayacağını söyledi. Açık ve dürüstçe konuştu. Ben de biliyorum, 33 yaşındayım sonuçta" dedi.
- 11 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 03:17
- Serdar sınırda
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Yorum
Litmanen KESİNLİKLE SARI KART VERİRLER STOPER SIKINTISI CEKTİĞİNİ BİLİYORLAR TAKIMIN BAKINDA GÖRÜN
- Savunması istim üstünde
Toplam 1
Yorum
Baron Sanki fenerbahce net gol posizyonu yakaladi...sifir isabetli sut oraniyla gelmis gecmis en olu besiktasa 1 tane isabetli sut cekememis hepsi karavana ....bidaha bu besiktasi zor bulur daha iyi besiktas vodafone buyusuyle birresince 5 lik olmaktan kurtulamicak fenerbahce
- Harun'un serisini Cenk bozdu
Toplam 11
Yorum
bjk Pozisyonlara penaltı değil demek adil maç istemiyoruz bizim takıma yarayan kararlar bekliyoruz böyle giderse Beşiktaş ligi koparır demektir.
G.Saray maçı bir patlama gibiydi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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