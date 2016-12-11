 G.Saray maçı bir patlama gibiydi – Fotomaç – 11 Aralık 2016
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    11 Aralık 2016, Pazar
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    G.Saray maçı bir patlama gibiydi

    G.Saray maçı bir patlama gibiydi

    , derbide ezeli rakiplerine attığı 2 gol için, “Hissettiğim sevinç, sanki bir patlama gibiydi” dedi

    Fenerbahçe'de bu sezon gerçek kimliğini bulan Robin , ülkesinde AD gazetesine konuştu. Hollandalı yıldız, performansının Advocaat sayesinde yükseldiğini belirterek, "Dürüst olacağım, geçen sezon biraz isteksizdim. Manchester United'daki son yılım gibi, çok iyi geçmedi. Advocaat'ın gelişiyle burada birçok şey değişti. Onunla bir toplantı yaptık. Bana karşı net, eleştirel ve dürüsttü. 'Senden çok şey bekliyorum. Takım için belirleyici olmanı istiyorum' dedi. Artık idmanlarda bile eğleniyorum. Ona gerçekten minnettarım" ifadelerini kullandı.

    GERÇEK FENERLİ OLDU
    Derbide Galatasaray'a attığı golleri de değerlendiren Van Persie, "Hissettiğim sevinç, sanki bir patlama gibiydi... Burada Galatasaray'a karşı gol atmadığın sürece, gerçek bir Fenerbahçeli olarak görülmüyorsun. İyi bir sezon oynayabilirsin ama gerçekten sayılan şey, derbide gol atmak" diye konuştu.

    TAVLAYI ÇOK SEVİYORUM
    Robin, Türkiye'de kendisini evinde gibi hissettiğini belirterek, "Burada insanlar, şehir gerçekten çok iyi. Çocuklar da mutlu. Biraz Türkçe öğrendim. Tavla oynamayı çok seviyorum. Yeni bir tavla takımı aldım. Takım arkadaşlarımla oynamak güzel oluyor, (gülerek) tabii onlar kazanmadığında" şeklinde konuştu.

    ÇAĞRILMAYINCA ÇILDIRDIM
    Milli takıma çağrılmamasını da yorumlayan Van Persie, "Milli takıma alınmadığını öğrenince biraz çıldırdım. Dany benden hoşlanmıyor olabilir. Umarım profesyonellik, kişisellikten önce gelir. Mesela, Galatasaray'a 2 gol attığım maçtan sonra Advocaat bana geldi ve Zorya maçında oynatmayacağını söyledi. Açık ve dürüstçe konuştu. Ben de biliyorum, 33 yaşındayım sonuçta" dedi.
    1. 11 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 03:17
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