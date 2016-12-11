 Futbolda önde puanda geride – Fotomaç – 11 Aralık 2016
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    11 Aralık 2016, Pazar
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    Futbolda önde puanda geride

    Futbolda önde puanda geride

    , özellikle son haftalarda Fenerbahçe'ye taraftarın özlediği kimliği kazandırmasına rağmen Süper Lig'de puan olarak 'nın gerisinde kaldı!..

    Sarı-lacivertliler ilk 13 haftada 25 puan toplarken, geçen sezonun 5 puan gerisinde bulunuyor. Pereira yönetimindeki 'eleştirilen' Fenerbahçe, geçen sezon ilk 13 haftada 30 puana ulaşmayı başarırken, Süper Lig'in de zirvesinde yer almıştı.
    1. 11 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 04:04
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