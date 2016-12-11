Fenerbahçe Antalya’ya ulaştı
Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe Antalya’ya geldi. Sarı-lacivertli ekibi, az sayıda taraftar karşıladı.
Antalyaspor ile Fenerbahçe yarın saat 20.00'de Antalya Arena'da karşılaşacak ve mücadeleyi FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.
- 11 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 18:42
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Toplam 1
Yorum
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, yasin hariç iyi kadro
- Çebi: “Kararlarda yanlış yok”
Toplam 17
Yorum
mehmetfb ahmet edendi kiev maçından sonra sesin çıkmıyodu ama hakemler senin için bişey yaptımı göğsünüzü gere gere anlatırsınız apaçık herşey ortada türkiyede hakemler olmasa siz bi hiçsiniz
- Alın terimizle kazandık
Toplam 8
Yorum
mehmetfb 2 saçma penaltı verimeyen kırmızı kartlarınız ve alınteri vay beeeeeeeeeeeeeee şenool ve bjk gerisi size kalmış
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