 Fenerbahçe Antalya’ya ulaştı – Fotomaç – 11 Aralık 2016
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    11 Aralık 2016, Pazar
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    Antalya’ya ulaştı

    Fenerbahçe Antalya’ya ulaştı

    ’in 14. haftasında deplasmanda ile karşılaşacak Antalya’ya geldi. Sarı-lacivertli ekibi, az sayıda taraftar karşıladı.

    Süper Lig'de ile karşılaşacak , Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Borajet Havayolları'na ait özel uçakla saat 18.00'de Antalya'ya geldi. Sarı-lacivertli oyuncuları havaalanında az sayıda taraftar karşıladı. Sarı-lacivertli oyuncular havaalanı içerisinden çıkmadan önce K9 köpeği tarafından bomba araması yapıldı. Taraftarlar Fenerbahçeli oyunculara ve Teknik Direktör Dick Advocaat'a sevgi gösterisinde bulundu. Bazı taraftarlar ise oyuncularla fotoğraf çektirdi. Havaalanında kendilerini bekleyen otobüse binen sarı-lacivertli oyuncular konaklayacakları otele gitti. Fenerbahçe'de Hollandalı forvet oyuncusu Antalyaspor kadrosunda yer almadı.

    Antalyaspor ile Fenerbahçe yarın saat 20.00'de Antalya Arena'da karşılaşacak ve mücadeleyi FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.
    1. 11 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 18:42
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