Fenerbahçe, Antalyaspor'a konuk olacak
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında yarın deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak.
Akdeniz temsilcisi ise Jose Morais'in ardından göreve gelen teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde çıktığı 7 lig maçında 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alarak, son sıradan kurtuldu. Kırmızı-beyazlı ekip de sarı-lacivertlileri evine puansız göndererek, Çalımbay ile yakaladığı çıkışı devam ettirmeyi amaçlıyor.
Antalya Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.
- Eksik yok, Skrtel ceza sınırında
Sakat veya cezalı futbolcusu bulunmayan Fenerbahçe'de Slovak stoper Martin Skrtel, Antalyaspor maçında sarı kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek.
Spor Toto Süper Lig'de bütün maçlarda ilk 11'de sahaya çıkan ve 3 sarı kartı bulunan Skrtel, yarınki mücadelede sarı kart görmesi halinde 15. haftadaki Gençlerbirliği müsabakasında forma giyemeyecek.
- 11 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 13:30
- 41 kere maşallah
Toplam 7
Yorum
adalet aynen katılıyorum ama trabzonlu futbolseverler imdi niye ses çıkartmıyor
- 41 kere maşallah
Toplam 7
Yorum
mali biz aldığımız haksız puanlardan ts olarak utanıyoruz zaten de bize utanın diyenlerin yüzsülüğüne hayret ediyoruz fb gs bjk temsili
- İspanyollardan anlamlı Türkiye paylaşımı
Toplam 1
Yorum
doğan gracias maeca!
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