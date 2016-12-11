Fenerbahçe, Antalyaspor'a konuk olacak

UEFA Avrupa Ligi'nin son haftasında Hollanda temsilcisi Feyenoord'u 1-0 yenerek, A Grubu'nu lider tamamlayan sarı-lacivertli takım, Spor Toto Süper Lig'de ise son 8 karşılaşmada 5 galibiyet ve 3 beraberlik aldı. Kötü başladığı sezonda arka arkaya aldığı sonuçlarla mücadele ettiği kulvarlarda zirveye oynayan Fenerbahçe, iyi performansını Antalyaspor karşısında da sürdürmek istiyor.

Akdeniz temsilcisi ise Jose Morais'in ardından göreve gelen teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde çıktığı 7 lig maçında 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alarak, son sıradan kurtuldu. Kırmızı-beyazlı ekip de sarı-lacivertlileri evine puansız göndererek, Çalımbay ile yakaladığı çıkışı devam ettirmeyi amaçlıyor.

Antalya Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

- Eksik yok, Skrtel ceza sınırında

Sakat veya cezalı futbolcusu bulunmayan Fenerbahçe'de Slovak stoper Martin Skrtel, Antalyaspor maçında sarı kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek.

Spor Toto Süper Lig'de bütün maçlarda ilk 11'de sahaya çıkan ve 3 sarı kartı bulunan Skrtel, yarınki mücadelede sarı kart görmesi halinde 15. haftadaki Gençlerbirliği müsabakasında forma giyemeyecek.