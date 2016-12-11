 Fenerbahçe, Antalyaspor'a konuk olacak – Fotomaç – 11 Aralık 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    11 Aralık 2016, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Fenerbahçe, Antalyaspor'a konuk olacak

    Fenerbahçe, Antalyaspor'a konuk olacak

    Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında yarın deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak.

    UEFA Avrupa Ligi'nin son haftasında Hollanda temsilcisi Feyenoord'u 1-0 yenerek, A Grubu'nu lider tamamlayan sarı-lacivertli takım, Spor Toto Süper Lig'de ise son 8 karşılaşmada 5 galibiyet ve 3 beraberlik aldı. Kötü başladığı sezonda arka arkaya aldığı sonuçlarla mücadele ettiği kulvarlarda zirveye oynayan Fenerbahçe, iyi performansını Antalyaspor karşısında da sürdürmek istiyor.

    Akdeniz temsilcisi ise Jose Morais'in ardından göreve gelen teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde çıktığı 7 lig maçında 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alarak, son sıradan kurtuldu. Kırmızı-beyazlı ekip de sarı-lacivertlileri evine puansız göndererek, Çalımbay ile yakaladığı çıkışı devam ettirmeyi amaçlıyor.

    Antalya Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

    - Eksik yok, Skrtel ceza sınırında

    Sakat veya cezalı futbolcusu bulunmayan Fenerbahçe'de Slovak stoper Martin Skrtel, Antalyaspor maçında sarı kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek.

    Spor Toto Süper Lig'de bütün maçlarda ilk 11'de sahaya çıkan ve 3 sarı kartı bulunan Skrtel, yarınki mücadelede sarı kart görmesi halinde 15. haftadaki Gençlerbirliği müsabakasında forma giyemeyecek.

    1. 11 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 13:30
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Fenerbahçe, Antalyaspor'a konuk olacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.