 Efsane yağ – Fotomaç – 11 Aralık 2016
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    11 Aralık 2016, Pazar
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    Efsane yağ

    Efsane yağ
    Başkan için özel yağ üretildi. Balıkesir Edremit'te faaliyet gösteren Kocaseyit Zeytincilik İşletmesi, Yıldırım'a 6 ayda bir üzerinde 'Efsane Başkan Aziz Yıldırım' yazılı zeytinyağları gönderdiklerini açıkladı.
    1. 11 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 04:06
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