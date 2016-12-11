Çin'den Sow için 30 milyon euro
Flaş iddia; Dubai gazetesi Al Bayan’dan geldi. Sow’un bonservisini elinde bulunduran Al Ahli bu rakamı kabul etmek istiyor. Ancak bu transferi onaylayacak olan ise F.Bahçe.
MARSİLYA VE LİLLE DE VAR
Haberde Moussa Sow ile Fransız ekipleri Marsilya, Lille ve Premier Lig ile Rusya'dan birkaç takımın daha ilgilendiğinin altı çizildi. Gazete, Al Ahli'nin Fenerbahçe'nin de izin vermesi durumunda Senegalli oyuncuya gelen bu astronomik rakamı kabul etmek istediği detayını da paylaştı.
ALLAH'TAN GELEN YETENEK
Fenerbahçe'de son 35 günde 3, toplamda 7 röveşata gol kaydeden Moussa Sow, spektaküler golleri için şu yorumu yapıyor: "Belki Allah'tan gelen bir şeydir. Böyle goller atmayı seviyorum. Topa röveşata vurmayı seviyorum."
FENER'E DE PAY VERİLECEK
Sow'un transferinde kilit takım ise Fenerbahçe... Golcü oyuncunun, sarı-lacivertlilerle sezon sonuna kadar sözleşmesi olması nedeniyle, Al Ahli'nin transfer parasının bir kısmını önererek F.Bahçe'yi ikna edeceği öne sürüldü.
- 11 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 03:28
- Serdar sınırda
Toplam 1
Yorum
Litmanen KESİNLİKLE SARI KART VERİRLER STOPER SIKINTISI CEKTİĞİNİ BİLİYORLAR TAKIMIN BAKINDA GÖRÜN
- Savunması istim üstünde
Toplam 1
Yorum
Baron Sanki fenerbahce net gol posizyonu yakaladi...sifir isabetli sut oraniyla gelmis gecmis en olu besiktasa 1 tane isabetli sut cekememis hepsi karavana ....bidaha bu besiktasi zor bulur daha iyi besiktas vodafone buyusuyle birresince 5 lik olmaktan kurtulamicak fenerbahce
- Harun'un serisini Cenk bozdu
Toplam 11
Yorum
bjk Pozisyonlara penaltı değil demek adil maç istemiyoruz bizim takıma yarayan kararlar bekliyoruz böyle giderse Beşiktaş ligi koparır demektir.
Çin'den Sow için 30 milyon euro haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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