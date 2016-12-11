 Çin'den Sow için 30 milyon euro – Fotomaç – 11 Aralık 2016
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    11 Aralık 2016, Pazar
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    Çin'den Sow için 30 milyon euro

    Çin'den Sow için 30 milyon euro

    Flaş iddia; Dubai gazetesi Al Bayan’dan geldi. Sow’un bonservisini elinde bulunduran Al Ahli bu rakamı kabul etmek istiyor. Ancak bu transferi onaylayacak olan ise F.Bahçe.

    Arka arkaya attığı röveşata gollerle parmak ısırtan, son olarak Avrupa Ligi'nde 'haftanın futbolcusu' seçilen Moussa Sow, Çinlilerin iştahını kabarttı. F.Bahçe'nin Dubai ekibi Al Ahli'ye geçen sezon 16 milyon euro'ya satıp bu sezon kiraladığı futbolcuya Uzakdoğu'dan müthiş bir rakam önerildiği yazıldı. Dubai'nin Al Bayan gazetesi, Çinlilerin, 30 yaşındaki forvet için Al Ahli'ye 30 milyon euro'luk bir teklif yaptığını iddia etti.

    MARSİLYA VE LİLLE DE VAR
    Haberde ile Fransız ekipleri Marsilya, Lille ve Premier Lig ile Rusya'dan birkaç takımın daha ilgilendiğinin altı çizildi. Gazete, Al Ahli'nin Fenerbahçe'nin de izin vermesi durumunda Senegalli oyuncuya gelen bu astronomik rakamı kabul etmek istediği detayını da paylaştı.

    ALLAH'TAN GELEN YETENEK
    Fenerbahçe'de son 35 günde 3, toplamda 7 röveşata gol kaydeden Moussa Sow, spektaküler golleri için şu yorumu yapıyor: "Belki Allah'tan gelen bir şeydir. Böyle goller atmayı seviyorum. Topa röveşata vurmayı seviyorum."

    FENER'E DE PAY VERİLECEK
    Sow'un transferinde kilit takım ise Fenerbahçe... Golcü oyuncunun, sarı-lacivertlilerle sezon sonuna kadar sözleşmesi olması nedeniyle, Al Ahli'nin transfer parasının bir kısmını önererek F.Bahçe'yi ikna edeceği öne sürüldü.
    1. 11 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 03:28
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