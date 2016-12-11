 Ağzından kaçırdı – Fotomaç – 11 Aralık 2016
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    11 Aralık 2016, Pazar
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    Ağzından kaçırdı

    Ağzından kaçırdı

    Hollanda kanalı RTV Rijmond’a konuşan Been, “Dick, hâlâ çok hırslı. Çalışırken hevesini görseniz gözlerinize inanamazsınız. Kulübün sözleşmesini uzatmak istemesi tesadüf değil” dedi

    Fenerbahçe'nin gölge teknik direktörü Mario Been, Feyenoord maçı sonrası Hollanda'nın RTV Rijnmond kanalına açıklamalarda bulundu. Deneyimli futbol adamı, teknik direktör Dick Advocaat'ı övdüğü konuşmasında Fenerbahçe'nin 69 yaşındaki çalıştırıcıya yeni sözleşme teklif ettiğini ağzından kaçırdı. 'ın bir futbol tutkunu olduğunu belirten Been, "Dick, her gün futbolla meşgul olan birisi, hala çok hırslı. Onu çalışırken izleseniz ve ne kadar hevesli olduğunu görseniz gözlerinize inanamazsınız" dedi.

    ONA SAYGI DUYUYORUM
    Advocaat'ın maçlara her zaman en iyi şekilde hazırlandığını ve rakipleriyle ilgili her şeyi öğrenmek istediğini ifade eden Mario Been, "Onun bu tutkusuna ben de saygı duyuyorum. Dick Advocaat fanatiği değilim ama çok iyi bir insan. Kulübün sözleşmesini uzatmak istemesi de tesadüf değil. Bu yalnızca performansla ilgili. Aynı zamanda sahadaki davranışlarıyla da..." diyerek Fenerbahçe'nin Advocaat'a yeni teklif yaptığını ilk kez açıklamış oldu.

    1 YILLIK İMZALAMIŞTI
    Fenerbahçe'nin 1 yıllık sözleşme imzaladığı Dick Advocaat, Feyenoord maçı sonrası düzenlediği basın toplantısında, "Bu sezon maçtan maça gittik. Umarım gelecek sezon hazırlanmak için daha fazla zamanımız olacak" diyerek seneye de sarı-lacivertli takımda devam edebileceğinin sinyalini vermişti.

    ÇOK BÜYÜK KULÜP
    , Fenerbahçe'nin çok büyük bir takım olduğunu da belirterek, "Gerçekten büyük bir kulüp. Böyle bir takımda olduğum için mutluyum. Aslında Feyenoord'a biraz benziyor. Büyük destekçileri var. Tutkulu bir taraftar kitlesine sahipler" yorumunda bulundu.
    1. 11 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 03:59
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