Fenerbahçe'nin gölge teknik direktörü, Feyenoord maçı sonrası Hollanda'nınkanalına açıklamalarda bulundu. Deneyimli futbol adamı, teknik direktör'ı övdüğü konuşmasında Fenerbahçe'ninçalıştırıcıya yeni sözleşme teklif ettiğini ağzından kaçırdı. Advocaat 'ın bir futbol tutkunu olduğunu belirten, "Dick, her gün futbolla meşgul olan birisi, hala çok hırslı. Onu çalışırken izleseniz ve ne kadargörseniz gözlerinize inanamazsınız" dedi.Advocaat'ın maçlara her zaman en iyi şekilde hazırlandığını ve rakipleriyle ilgili her şeyi öğrenmek istediğini ifade eden, "Onun buben de saygı duyuyorum.fanatiği değilim ama çok iyi bir insan. Kulübün sözleşmesini uzatmak istemesi de tesadüf değil. Bu yalnızca performansla ilgili. Aynı zamanda sahadaki davranışlarıyla da..." diyerek Fenerbahçe'nin Advocaat'a yeni teklif yaptığını ilk kez açıklamış oldu.Fenerbahçe'nin 1 yıllık sözleşme imzaladığı Dick Advocaat, Feyenoord maçı sonrası düzenlediği basın toplantısında, "Bu sezon maçtan maça gittik. Umarım gelecek sezon hazırlanmak için daha fazla zamanımız olacak" diyerek seneye de sarı-lacivertli takımda devam edebileceğinin sinyalini vermişti. Mario Been , Fenerbahçe'nin çok büyük bir takım olduğunu da belirterek, "Gerçekten büyük bir kulüp. Böyle bir takımda olduğum için mutluyum.Büyük destekçileri var. Tutkulu bir taraftar kitlesine sahipler" yorumunda bulundu.