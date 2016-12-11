Ağzından kaçırdı
Hollanda kanalı RTV Rijmond’a konuşan Been, “Dick, hâlâ çok hırslı. Çalışırken hevesini görseniz gözlerinize inanamazsınız. Kulübün sözleşmesini uzatmak istemesi tesadüf değil” dedi
ONA SAYGI DUYUYORUM
Advocaat'ın maçlara her zaman en iyi şekilde hazırlandığını ve rakipleriyle ilgili her şeyi öğrenmek istediğini ifade eden Mario Been, "Onun bu tutkusuna ben de saygı duyuyorum. Dick Advocaat fanatiği değilim ama çok iyi bir insan. Kulübün sözleşmesini uzatmak istemesi de tesadüf değil. Bu yalnızca performansla ilgili. Aynı zamanda sahadaki davranışlarıyla da..." diyerek Fenerbahçe'nin Advocaat'a yeni teklif yaptığını ilk kez açıklamış oldu.
1 YILLIK İMZALAMIŞTI
Fenerbahçe'nin 1 yıllık sözleşme imzaladığı Dick Advocaat, Feyenoord maçı sonrası düzenlediği basın toplantısında, "Bu sezon maçtan maça gittik. Umarım gelecek sezon hazırlanmak için daha fazla zamanımız olacak" diyerek seneye de sarı-lacivertli takımda devam edebileceğinin sinyalini vermişti.
ÇOK BÜYÜK KULÜP
Mario Been, Fenerbahçe'nin çok büyük bir takım olduğunu da belirterek, "Gerçekten büyük bir kulüp. Böyle bir takımda olduğum için mutluyum. Aslında Feyenoord'a biraz benziyor. Büyük destekçileri var. Tutkulu bir taraftar kitlesine sahipler" yorumunda bulundu.
- 11 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 03:59
- Fırtına geri döndü
Toplam 14
Yorum
ts_15/61 Hakemler trabzonu 6 yıldır bilerek ve kasıtlı doğrarken iyi 2 hafta lehine hata hatalar olunca her kesin gözüne batmış tabi kayseri ve adana nın ne hissettiğini trabzon dan başkası anlayamaz merak etmeyin bu durumdan biz de memnun değiliz
- Marcelo kapışması
Toplam 15
Yorum
karagush azicik ayagina basmis nerei girmizi yahu bunun
- Çebi: “Kararlarda yanlış yok”
Toplam 11
Yorum
Orman Kiev macindada yoktu bu macta olsun dimi cebicim 6 Kasim´i kaptirmayiz
Ağzından kaçırdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.