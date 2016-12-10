Üst üste 4. galibiyetini alan F.Bahçe üçüncü
Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 11. hafta maçlarının ardından Rus temsilcisi CSKA Moskova, liderliğini sürdürdü. Üst üste 4. galibiyetini elde eden Fenerbahçe'nin 3. sırada yer aldığı ligde, arka arkaya 3. maçını kazanan Anadolu Efes ise 7. sıraya yükseldi. Son 4 maçını kaybeden Darüşşafaka Doğuş'un 9. sıraya gerilediği organizasyonda, 8. kez parkeden yenik ayrılan Galatasaray Odeabank ise son sırada yer aldı.
Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 11. hafta maçlarının ardından Rus temsilcisi CSKA Moskova, liderliğini sürdürdü.
Konuk olduğu İtalyan ekibi EA7 Emporio Armani Milan'i 79-64 mağlup eden CSKA Moskova, 11. maçında 10. galibiyetini alarak liderliğini devam ettirdi.
Evinde Sırbistan'ın Kızılyıldız MTS takımını 87-72'lik skorla geçen Fenerbahçe üst üste 4. kez kazanırken, galibiyet sayısını 8'e yükseltti ve 3. sırada yer aldı.
Sahasında İspanya ekibi Barcelona Lassa'yı 72-68 yenen Anadolu Efes arka arkaya 3. maçını kazanarak ligdeki 6. galibiyetine ulaştı ve 7. sıraya yükseldi.
Deplasmanda İspanya'nın Baskonia takımına 73-52 mağlup olan Darüşşafaka Doğuş, 4'ü üst üste olmak üzere 6. mağlubiyetini yaşadı ve 9. sıraya geriledi.
Yunanistan'da Panathinaikos Superfoods karşısına çıkan Galatasaray Odeabank, rakibine 85-58 yenilerek turnuvadaki 8. mağlubiyetini yaşadı ve puan sıralamasında son basamakta yer aldı.
Sonuçlar
THY Avrupa Ligi'nin 11. haftasında alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:
Maccabi FOX (İsrail) - Brose Bamberg (Almanya): 70-85
Fenerbahçe (Türkiye) - Kızılyıldız MTS (Sırbistan): 87-72
EA7 Emporio Armani Milan (İtalya) - CSKA Moskova (Rusya): 64-79
Real Madrid (İspanya) - Zalgiris (Litvanya): 96-91
Anadolu Efes (Türkiye) - Barcelona Lassa (İspanya): 72-68
Panathinaikos Superfoods (Yunanistan) - Galatasaray Odeabank (Türkiye): 85-58
Olympiakos (Yunanistan) - Unics Kazan (Rusya): 88-59
Baskonia (İspanya) - Darüşşafaka Doğuş (Türkiye): 73-52
Puan durumu
|Takım
|O
|G
|M
|AS
|YS
|Av
|1
|CSKA Moskova
|11
|10
|1
|1012
|906
|106
|2
|Real Madrid
|11
|8
|3
|991
|891
|100
|3
|Fenerbahçe
|11
|8
|3
|859
|846
|13
|4
|Olympiakos
|11
|7
|4
|879
|829
|50
|5
|Baskonia
|11
|7
|4
|878
|847
|31
|6
|Panathinaikos Superfoods
|11
|6
|5
|841
|812
|29
|7
|Anadolu Efes
|11
|6
|5
|925
|933
|-8
|8
|Maccabi FOX
|11
|5
|6
|888
|894
|-6
|9
|Darüşşafaka Doğuş
|11
|5
|6
|856
|876
|-20
|10
|Barcelona Lassa
|11
|5
|6
|774
|809
|-35
|11
|Zalgiris
|11
|4
|7
|900
|918
|-18
|12
|Kızılyıldız MTS
|11
|4
|7
|807
|849
|-42
|13
|EA7 Emporio Armani Milan
|11
|4
|7
|918
|969
|-51
|14
|Brose Bamberg
|11
|3
|8
|870
|884
|-14
|15
|Unics Kazan
|11
|3
|8
|868
|919
|-51
|16
|Galatasaray Odeabank
|11
|3
|8
|874
|958
|-84
THY Avrupa Ligi'nde 12. hafta karşılaşmaları 15 ve 16 Aralık'ta oynanacak.
- 10 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 11:27
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