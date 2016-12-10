Üst üste 4. galibiyetini alan F.Bahçe üçüncü

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 11. hafta maçlarının ardından Rus temsilcisi CSKA Moskova, liderliğini sürdürdü.

Konuk olduğu İtalyan ekibi EA7 Emporio Armani Milan'i 79-64 mağlup eden CSKA Moskova, 11. maçında 10. galibiyetini alarak liderliğini devam ettirdi.

Evinde Sırbistan'ın Kızılyıldız MTS takımını 87-72'lik skorla geçen Fenerbahçe üst üste 4. kez kazanırken, galibiyet sayısını 8'e yükseltti ve 3. sırada yer aldı.

Sahasında İspanya ekibi Barcelona Lassa'yı 72-68 yenen Anadolu Efes arka arkaya 3. maçını kazanarak ligdeki 6. galibiyetine ulaştı ve 7. sıraya yükseldi.

Deplasmanda İspanya'nın Baskonia takımına 73-52 mağlup olan Darüşşafaka Doğuş, 4'ü üst üste olmak üzere 6. mağlubiyetini yaşadı ve 9. sıraya geriledi.

Yunanistan'da Panathinaikos Superfoods karşısına çıkan Galatasaray Odeabank, rakibine 85-58 yenilerek turnuvadaki 8. mağlubiyetini yaşadı ve puan sıralamasında son basamakta yer aldı.

Sonuçlar

THY Avrupa Ligi'nin 11. haftasında alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:

Maccabi FOX (İsrail) - Brose Bamberg (Almanya): 70-85

Fenerbahçe (Türkiye) - Kızılyıldız MTS (Sırbistan): 87-72

EA7 Emporio Armani Milan (İtalya) - CSKA Moskova (Rusya): 64-79

Real Madrid (İspanya) - Zalgiris (Litvanya): 96-91

Anadolu Efes (Türkiye) - Barcelona Lassa (İspanya): 72-68

Panathinaikos Superfoods (Yunanistan) - Galatasaray Odeabank (Türkiye): 85-58

Olympiakos (Yunanistan) - Unics Kazan (Rusya): 88-59

Baskonia (İspanya) - Darüşşafaka Doğuş (Türkiye): 73-52

Puan durumu

Takım O G M AS YS Av 1 CSKA Moskova 11 10 1 1012 906 106 2 Real Madrid 11 8 3 991 891 100 3 Fenerbahçe 11 8 3 859 846 13 4 Olympiakos 11 7 4 879 829 50 5 Baskonia 11 7 4 878 847 31 6 Panathinaikos Superfoods 11 6 5 841 812 29 7 Anadolu Efes 11 6 5 925 933 -8 8 Maccabi FOX 11 5 6 888 894 -6 9 Darüşşafaka Doğuş 11 5 6 856 876 -20 10 Barcelona Lassa 11 5 6 774 809 -35 11 Zalgiris 11 4 7 900 918 -18 12 Kızılyıldız MTS 11 4 7 807 849 -42 13 EA7 Emporio Armani Milan 11 4 7 918 969 -51 14 Brose Bamberg 11 3 8 870 884 -14 15 Unics Kazan 11 3 8 868 919 -51 16 Galatasaray Odeabank 11 3 8 874 958 -84

THY Avrupa Ligi'nde 12. hafta karşılaşmaları 15 ve 16 Aralık'ta oynanacak.