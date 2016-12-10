 TFF’den kutlama – Fotomaç – 10 Aralık 2016
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    10 Aralık 2016, Cumartesi
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    ’den kutlama

    TFF’den kutlama
    , Avrupa'da mücadeleye devam edecek F.Bahçe, Beşiktaş ve Osmanlıspor'a başarı diledi. Siteden yapılan açıklamada "Beşiktaş'ın ardından, Fenerbahçe ile Osmanlıspor gruplarını lider olarak tamamlayarak bir üst tura yükselme başarısı gösterdi. Temsilcilerimize önümüzdeki turlarda başarılar dileriz" denildi.
    1. 10 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:20
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    TFF
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