 ‘Şikede Kumpas’ iddianamesi kabul edildi – Fotomaç – 10 Aralık 2016
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    10 Aralık 2016, Cumartesi
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    ‘Şikede Kumpas’ iddianamesi kabul edildi

    ‘Şikede Kumpas’ iddianamesi kabul edildi

    Fetullahçı Terör Örgütü'nün () "futbolda şike" soruşturması ve dava sürecinde kumpas kurduğu iddialarına yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Fuzuli Aydoğdu'nun hazırladığı iddianame, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

    434 sayfadan oluşan iddianamede, ve eski polis müdürlerinin de aralarında bulunduğu 15'i tutuklu 108 şüpheli yer alıyor.

    5 YILDAN 85 YILA KADAR HAPİS
    Şüpheliler hakkında, 'Kişiler Arasındaki Aleni Olmayan Konuşmaları Kayıt Etmek, Özel Hayata İlişkin Görüntü ve Sesleri İfşa Etmek, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Haberleşmenin Gizliliğini İhlal Etmek, Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Etmek, Resmi Belgede Sahtecilik, İftira' suçlarından 5 yıldan 85 yıla kadar değişen hapis cezası talep ediliyor. 75 müşteki ve 91 mağdurun yer aldığı iddianamede, kumpasın Zaman gazetesinde planlandığı ve ilk kumpasın da Aziz Yıldırım'a yapılmasının kararlaştırıldığı belirtildi.
    1. 10 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 03:28
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