‘Şikede Kumpas’ iddianamesi kabul edildi
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "futbolda şike" soruşturması ve dava sürecinde kumpas kurduğu iddialarına yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Fuzuli Aydoğdu'nun hazırladığı iddianame, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.
5 YILDAN 85 YILA KADAR HAPİS
Şüpheliler hakkında, 'Kişiler Arasındaki Aleni Olmayan Konuşmaları Kayıt Etmek, Özel Hayata İlişkin Görüntü ve Sesleri İfşa Etmek, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Haberleşmenin Gizliliğini İhlal Etmek, Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Etmek, Resmi Belgede Sahtecilik, İftira' suçlarından 5 yıldan 85 yıla kadar değişen hapis cezası talep ediliyor. 75 müşteki ve 91 mağdurun yer aldığı iddianamede, kumpasın Zaman gazetesinde planlandığı ve ilk kumpasın da Aziz Yıldırım'a yapılmasının kararlaştırıldığı belirtildi.
- 10 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 03:28
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Toplam 3
Yorum
tolga ben bir gsli olarak sana gülüyorum sen degilmisin mactan önce feneri yeneriz yencez hazırız diyen şimdi cıkıp utanmadınmı sakattım demeye ayıp ya
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Toplam 3
Yorum
KrAlex Lens ile beraber mutlaka bonservisleri alınmalıdır. Yerlerine başka oyuncu almak son derece mantıksız.
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Toplam 2
Yorum
tolga caferini destekleyen tff degilmi bizim ne degişti caferin adil olur diyolardı gördük adam platini iki cıktı bizim tff nin uefa ve fifada esamesi bile yok agırlıgını bırak esamesi bile yok acizler
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