 Sahte bilet krizi – Fotomaç – 10 Aralık 2016
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    10 Aralık 2016, Cumartesi
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    Sahte bilet krizi

    Sahte bilet krizi
    Takımlarını deplasmanda desteklemek için Hollanda'ya giden Fenerbahçeli taraftarların sahte bilet krizi yaşadığı ortaya çıktı. Sarı-lacivertlilere çok sayıda sahte bilet satıldığı maç öncesi stada giriş yapmak için kapıya gelen taraftarların içeri alınmayınca büyük şok yaşadıkları kaydedildi.
    1. 10 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 03:35
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