Takımlarını deplasmanda desteklemek için Hollanda'ya giden Fenerbahçeli taraftarların sahte bilet krizi yaşadığı ortaya çıktı. Sarı-lacivertlilere çok sayıda sahte bilet satıldığı maç öncesi stada giriş yapmak için kapıya gelen taraftarların içeri alınmayınca büyük şok yaşadıkları kaydedildi.