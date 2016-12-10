 ‘Ne ters adam bu!’ – Fotomaç – 10 Aralık 2016
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HEPSİ
    10 Aralık 2016, Cumartesi
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    ‘Ne ters adam bu!’

    ‘Ne ters adam bu!’

    , röveşata golleriyle futbolseverlerin artık iyice hafızalarına kazındı.

    Bu sezon 'nde 2-1 kazanılan maçında da bu şekilde fileleri sarsan Senegalli yıldızı, İngilizler belli ki unutamamış. Manchester United'ın resmi twitter hesabı, Feyenoord-Fenerbahçe maçından bilgi paylaşırken, Kanarya'nın 'un golüyle 1-0 öne geçtiğini yazdı. Bir ManU taraftarı altına, "Yine mi röveşata?" yorumunu düştü. Bir başkası ise "Bu adam futbolu tersten daha iyi oynuyor" yazdı.
    1. 10 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 03:31
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