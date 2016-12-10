 Mehmet Topal belirsizliği – Fotomaç – 10 Aralık 2016
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    10 Aralık 2016, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    belirsizliği

    Mehmet Topal belirsizliği
    , Feyenoord sınavının sonlarında kasığını tutarak oyundan çıkışına da açıklık getirdi. Topal, "Beşiktaş maçında çok zorlamıştım. Ağrıyı tedaviyle azaltarak oynadığım için nüksetti" dedi. Oyuncunun pazartesi günü oynanacak Antalya karşılaşmasında oynayıp oynamayacağı henüz belli değil.
    1. 10 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 03:35
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