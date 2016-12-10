 ‘Kupayı umarım F.Bahçe alır’ – Fotomaç – 10 Aralık 2016
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    10 Aralık 2016, Cumartesi
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    ‘Kupayı umarım F.Bahçe alır’

    ‘Kupayı umarım F.Bahçe alır’
    'da forma giyen eski F.Bahçeli Dirk Kuyt, sarı-lacivertli takımın Avrupa Ligi'ni kazanmasını istediğini söyledi. "F.Bahçe'ye başarılar diliyorum. Umarım Avrupa Ligi'ni alırlar" diyen tecrübeli futbolcu, Van Persie için de şu yorumu yaptı: "O sadece Feyenoord için değil, tüm Hollanda futbolu için önemli."
    1. 10 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:37
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