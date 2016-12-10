 Kilo vermedim yüzüm çöktü! – Fotomaç – 10 Aralık 2016
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    10 Aralık 2016, Cumartesi
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    Kilo vermedim yüzüm çöktü!

    Kilo vermedim yüzüm çöktü!
    Takımın tecrübeli ismi , üst üste oynadıkları maçların kendilerinde yorgunluk yarattığını dile getirdi. Milli futbolcu, 'Kilo mu verdin?' sorularına "Hayır aynı kilodayım ama art arda zorlu karşılaşmalara çıktık. Belki yorgunluktan yüzüm çökmüş olabilir" diyerek esprili bir yanıt verdi. Mehmet, hâlâ önlerinde üst düzey mücadeleler olduğunu, zorlu sürecin devam ettiğini sözlerine ekledi.
    1. 10 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:18
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