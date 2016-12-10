 Hazırlıklar başlıyor – Fotomaç – 10 Aralık 2016
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    10 Aralık 2016, Cumartesi
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    Hazırlıklar başlıyor

    Hazırlıklar başlıyor
    'in 14. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak olan sarı-lacivertli takım, bu maçın hazırlıklarına bugün yapacağı idmanla başlayacak. Dün öğleden sonra İstanbul'a gelen kafile, günü dinlenerek geçirdi. Futbolcular bugün Can Bartu Tesisleri'nde topbaşı yapacak.
    1. 10 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:25
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