 Hasan Ali’den rakiplere mesaj – Fotomaç – 10 Aralık 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    10 Aralık 2016, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Hasan Ali’den rakiplere mesaj

    Hasan Ali’den rakiplere mesaj
    Fenerbahçeli , dün arkadaşlarıyla birlikte 27. yaşını kutlarken sosyal medya hesabından rakiplerine göndermede bulundu. Milli futbolcu, "Bazı takımlar oynamış olmak için, bazı takımlar rakibe karşı koyabilmek için, bazıları ise kazanmak için sahaya çıkarlar. İşte biz sahaya hep kazanmak için çıkan takımız. "Adıyla, takımıyla, taraftarıyla" dünkü galibiyet ve gruptan lider çıkmak bana çok güzel bir doğum günü hediyesi oldu" dedi.
    1. 10 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:21
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Hasan Ali’den rakiplere mesaj haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.