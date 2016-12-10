 Fener’e karşı gücü yok – Fotomaç – 10 Aralık 2016
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    10 Aralık 2016, Cumartesi
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    Fener’e karşı gücü yok

    Fener’e karşı gücü yok
    zaferi Hollanda basınında geniş yankı buldu. Gazeteler, sarı-lacivertli takımın akıllı bir oyun ile haklı bir galibiyet aldığını yazdı. Hollanda Televizyonu (NOS), "Feyenoord'un Avrupa macerası bitti" manşetini attı. 'ın F.Bahçesi'nin akıllı bir oyun sergilediğini belirten NOS, 'de defans ve kaleci Volkan'ın iyi bir oyun çıkardığını kaydetti. De Telegraf ise "Feyenoord'a soğuk duş" başlıklı haberinde Hollanda ekibinin F.Bahçe'yi yenecek kadar iyi oynamadığını belirtti. Hollanda basınının genelinde Feyenoord'un iyi oynamadığı ve F.Bahçe'ye karşı gücünün olmadığı yazıldı.
    1. 10 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:37
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