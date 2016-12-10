Fenerbahçe maçında gerginlik
Voleybol Efeler Ligi'nde Tokat Belediye Plevnespor ile Fenerbahçe maçında iki takım taraftarları arasında gerginlik yaşandı.
Tokat Hüseyin Akbaşspor Salonu'nda oynanan maça Tokat taraftarı yoğun ilgi gösterdi. Salon tamamen dolarken birçok taraftar maçı ayakta izlemek durumunda kaldı. Oldukça çekişmeli geçen maçın sonlarına doğru Fenerbahçe taraftarı ile Tokat Belediye Plevnespor taraftarı arasında yaşanan tartışma gerginliğe neden oldu. İki takım taraftarı arasında bariyer oluşturan polis olaya müdahale ederken, yaşanan arbede sırasında maça anne ve babası ile gelen küçük bir kız çocuğu ezilme tehlikesi atlattı. Büyümeden kontrol altına alınan olay sonrasında maçı Fenerbahçe 3-2 kazandı.
Samsun'dan gelen Fenerbahçe taraftarı polisin güvenlik önlemleri eşliğinde kentten ayrıldı.
Samsun'dan gelen Fenerbahçe taraftarı polisin güvenlik önlemleri eşliğinde kentten ayrıldı.
- 10 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 19:22
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 4
Yorum
mavis yarin macda kazanacayiz haydi cimbommm sov zamanin
- Prim kadar ceza
Toplam 4
Yorum
1903 N51 bu artisti kadro dışı bırakılıp, devre arasına kadar CENK ve ÖMER ile yoluma bakar. devre arasında GOMEZ'i transfer ederım. bunu da geri yollarım
- Akıllı ol oğlum ne yapıyorsun!
Toplam 15
Yorum
fener düşmanlarına cevap veren fenerli genç Hangi takımlısın bilmem ama fenerbahçe m.united ın olduğu grubu lider bitirdi biliyorsun değil mi
Fenerbahçe maçında gerginlik haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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