 Fenerbahçe maçında gerginlik – Fotomaç – 10 Aralık 2016
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    10 Aralık 2016, Cumartesi
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    Fenerbahçe maçında gerginlik

    Fenerbahçe maçında gerginlik

    Voleybol Efeler Ligi'nde Tokat Belediye Plevnespor ile Fenerbahçe maçında iki takım taraftarları arasında gerginlik yaşandı.

    Tokat Hüseyin Akbaşspor Salonu'nda oynanan maça Tokat taraftarı yoğun ilgi gösterdi. Salon tamamen dolarken birçok taraftar maçı ayakta izlemek durumunda kaldı. Oldukça çekişmeli geçen maçın sonlarına doğru Fenerbahçe taraftarı ile Tokat Belediye Plevnespor taraftarı arasında yaşanan tartışma gerginliğe neden oldu. İki takım taraftarı arasında bariyer oluşturan polis olaya müdahale ederken, yaşanan arbede sırasında maça anne ve babası ile gelen küçük bir kız çocuğu ezilme tehlikesi atlattı. Büyümeden kontrol altına alınan olay sonrasında maçı Fenerbahçe 3-2 kazandı.
    Samsun'dan gelen Fenerbahçe taraftarı polisin güvenlik önlemleri eşliğinde kentten ayrıldı.
    1. 10 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 19:22
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