Fenerbahçe ilk mağlubiyetini aldı

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 7. haftasında Mersin Büyükşehir Belediyespor, evinde ağırladığı lider Fenerbahçe'yi 79-76 mağlup etti.

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 7. haftasında Mersin Büyükşehir Belediyespor, evinde ağırladığı lider Fenerbahçe'yi 79-76 mağlup etti. Bu sonuçla Fenerbahçe, ligdeki ilk mağlubiyetini yaşadı.



Edip Buran Spor Salonu'nda oynanan maça her iki takım da kontrollü başlarken, karşılıklı sayılar buldular. Maçın ilk periyotunu Fenerbahçe, 15-14 önde tamamladı. İkinci periyota fırtına gibi başlayan ev sahibi Mersin Büyükşehir Belediyespor, bulduğu sayılarla devreye 33-29 önde girdi. Maçın 3. periyotuna istediği gibi başlayamayan ev sahibi ekip, üst üste bulduğu sayılarla ilk 3 dakikada geriye düştü. Ancak bu dakikadan sonra toparlanan ve bulduğu sayılarla bir anda öne geçen Mersin Büyükşehir Belediyespor, 3. periyotu da 57-50 önde tamamladı. Maçın son periyotunda da etkili oyununu sürdüren ve sayı bulmaya devam eden Mersin ekibi, maçı 79-76 kazandı. Bu sonuçla birlikte lider Fenerbahçe ligdeki ilk mağlubiyeti aldı. Ayrıca son periyotun 5. dakikasında Büyükşehir Belediyespor'un oyuncusu Marissa Jo Coleman sakatlanarak, sedye ile oyun dışına çıktı. Oyuncu göz yaşları içinde saha kenarına gelirken, her iki takımında taraftarları oyuncuya alkışlarla destek verdi.



Salon: Edip Buran Spor Salon

Hakemler: Aydın Karaçam xx, Ogün Cılız xx, Hüseyin Çelik xx

Mersin Büyükşehir Belediyespor: Gintare Petronyte xxx 25, Nevin Kristen Vatanser xx 9, Marissa Coleman xx 11, Tiffany Hayes xxx 18, Gökçe Doğan xx 9, Nilay Kartaltepe xx 7

Fenerbahçe: Jantel Lavender xx 12, Sandrine Gruda xx 11, Alexandria Quigley xxx 20, Birsel Vardarlı Demirm xx 12, Shekinna Stricklen xxx 19, Pelin Bilgiç x 2

1. Periyot: 14-15 (Fenerbahçe lehine)

Devre: 33-29 (Mersin Büyükşehir Belediyespor lehine)

3. Periyot: 57-50 (Mersin Büyükşehir Belediyespor lehine)