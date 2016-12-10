 Fenerbahçe Advocaat yönetiminde çalıştı – Fotomaç – 10 Aralık 2016
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    10 Aralık 2016, Cumartesi
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    Fenerbahçe Advocaat yönetiminde çalıştı

    Fenerbahçe Advocaat yönetiminde çalıştı

    UEFA Avrupa Ligi'nde Feyenoord'u yenerek grubunu lider tamamlayarak bir üst tura çıkma başarısı gösteren Fenerbahçe, Süper Lig'de 12 Aralık'ta Antalyaspor'la yapacağı maçın hazırlıklarına teknik direktö Advocaat yönetiminde başladı.

    UEFA Avrupa Ligi A Grubu son hafta maçında Hollanda'nın Feyenoord ekibini 1-0 yenerek adını son 32 turuna yazdıran Fenerbahçe'de gözler, Süper Lig'deki Antalyaspor maçına çevrildi.

    Sarı-lacivertli takım, Spor Toto Süper Lig'de 12 Aralık Pazartesi günü deplasmanda Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

    Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Dick Advocaat yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Feyenoord maçında ilk 11'de forma giyen oyuncuların yenilenme çalışması yaptığı bildirildi.

    Diğer futbolcuların ise ısınma hareketleri, top kapma ve pas çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç oynadığı kaydedildi.

    Sarı-lacivertli takım, Antalyaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

    1. 10 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 15:21
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