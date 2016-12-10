 Esprileri patlattı – Fotomaç – 10 Aralık 2016
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    10 Aralık 2016, Cumartesi
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    Esprileri patlattı

    Esprileri patlattı
    , yaptığı esprilerle herkesi güldürdü. Yaptığı hata ile az daha kalesinde golü görmesine neden olacak Sow'a devre arasında, "Bizim kaleye attıramadın, gittin adamların kalecisini madara ettin" dedi. Maç sonunda ise Van Persie'ye, "Kuyt'a selam söyle" diye takıldı.
    1. 10 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 03:43
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