 Elimden gelen bu – Fotomaç – 10 Aralık 2016
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    10 Aralık 2016, Cumartesi
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    Elimden gelen bu

    Elimden gelen bu
    Maç içinde 'in hışmına uğrayan Bilal Başaçıkoğlu, maç sonrası ise taraftarlarının hedefi oldu, yuhalandı. Gurbetçi futbolcu, "Maç 1-0 olunca işler bizim için zorlaştı. Ben elimden geleni yaptım. Taraftarlarımızın beni yuhalamak istemesi kendi bilecekleri iş" dedi.
    1. 10 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:11
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