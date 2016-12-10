 Dövize de röveşata! – Fotomaç – 10 Aralık 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    10 Aralık 2016, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Dövize de röveşata!

    Dövize de röveşata!

    Sow ücretini TL olarak almak istediğini söyledi.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Türk Lirası'na dönüş" kampanyası çığ gibi büyürken, Fenerbahçe'nin yıldızı Sow da başkan Aziz Yıldırım'a, ücretini euro yerine TL olarak almak istediğini söyledi. Daha önce Fenerbahçe'den Aatif ile Galatasaray ve Medipol Başakşehir kulüpleri TL'ye geçme kararı almıştı.

    BAŞKA İŞİMİZ Mİ YOK!
    Maç öncesi Sow'dan, "Senden bir röveşata golü daha bekliyoruz" sözü alan takım arkadaşları, sözünü tutan Senegalli forvete maçtan sonra takıldılar: "Bizim başka işimiz mi yok. Sana sürekli röveşata pası veremeyiz. Bi zahmet düz goller de at!" 'nin Senegalli yıldızı Moussa Sow, Manchester United ve Çaykur Rize maçlarının ardından Feyenoord deplasmanında attığı röveşata golüyle takımına hayat verdi. Avrupa Ligi resmi twitter hesabının bile "Bunu hatırladınız mı? Sow yine aynı şeyi yaptı" diyerek anons ettiği golün hikayesi ise oldukça ilginç... Sow, maç günü yenilen öğle yemeğinde takım arkadaşlarının ilgi odağıydı. Advocaat'ın açıkladığı 11'de kendisini gören Sow hayli morallenirken, takım arkadaşları onun bu keyifli haline "Haydi Musa, bu akşam bir röveşata golü daha bekliyoruz" sözleriyle ortak oldu.

    ALLAH'A DUA ETTİM
    Arkadaşlarının temennilerine "Amin" karşılığını veren Sow, "İnşallah atacağım. Bunu hissediyorum, göreceksiniz atacağım. Sabahtan beri Allah'a bu maçta röveşata golü atmak için dua ediyorum" sözleriyle iddiasını ortaya koydu. Sow'un gün boyu dua ederek istediği o an maç içinde gerçekleşti. Yine mükemmel bir röveşata golü ile takımına maçı kazandıran Senegalli yıldız, maç sonunda soyunma odasının adeta maskotu oldu. Sow'a ilk takılan isim Emenike'ydi. Nijeryalı, takım arkadaşına "Rakibin asisti güzel miydi?" dedi.

    Yerli futbolcular ise attığı gol sonrası Sow'u tebrik yerine, öncesinde kaçırdığı pozisyonu hatırlattılar, ardından da "Sana sürekli röveşata pası atamayız. Bi zahmet düz pozisyonlarda da at" diyerek dalga geçtiler.

    YİNE HAFTANIN FUTBOLCUSU SEÇİLDİ
    Gruptaki dördüncü maçta M.United'a attığı röveşata golüyle Avrupa Ligi'nde haftanın futbolcusu seçilen Sow, aynı onura bir kez daha erişti. 'u da röveşata ile yıkan sarı-lacivertli yıldız, Avrupa Ligi'nde yine haftanın oyuncusu seçildi.



    UEFA, Sow'un haftanın futbolcusu olduğunu ismini tersten yazarak duyurdu.


    Emre BOL
    1. 10 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:21
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Dövize de röveşata! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.