Dövize de röveşata!
Sow ücretini TL olarak almak istediğini söyledi.
BAŞKA İŞİMİZ Mİ YOK!
Maç öncesi Sow'dan, "Senden bir röveşata golü daha bekliyoruz" sözü alan takım arkadaşları, sözünü tutan Senegalli forvete maçtan sonra takıldılar: "Bizim başka işimiz mi yok. Sana sürekli röveşata pası veremeyiz. Bi zahmet düz goller de at!" Fenerbahçe'nin Senegalli yıldızı Moussa Sow, Manchester United ve Çaykur Rize maçlarının ardından Feyenoord deplasmanında attığı röveşata golüyle takımına hayat verdi. Avrupa Ligi resmi twitter hesabının bile "Bunu hatırladınız mı? Sow yine aynı şeyi yaptı" diyerek anons ettiği golün hikayesi ise oldukça ilginç... Sow, maç günü yenilen öğle yemeğinde takım arkadaşlarının ilgi odağıydı. Advocaat'ın açıkladığı 11'de kendisini gören Sow hayli morallenirken, takım arkadaşları onun bu keyifli haline "Haydi Musa, bu akşam bir röveşata golü daha bekliyoruz" sözleriyle ortak oldu.
ALLAH'A DUA ETTİM
Arkadaşlarının temennilerine "Amin" karşılığını veren Sow, "İnşallah atacağım. Bunu hissediyorum, göreceksiniz atacağım. Sabahtan beri Allah'a bu maçta röveşata golü atmak için dua ediyorum" sözleriyle iddiasını ortaya koydu. Sow'un gün boyu dua ederek istediği o an maç içinde gerçekleşti. Yine mükemmel bir röveşata golü ile takımına maçı kazandıran Senegalli yıldız, maç sonunda soyunma odasının adeta maskotu oldu. Sow'a ilk takılan isim Emenike'ydi. Nijeryalı, takım arkadaşına "Rakibin asisti güzel miydi?" dedi.
Yerli futbolcular ise attığı gol sonrası Sow'u tebrik yerine, öncesinde kaçırdığı pozisyonu hatırlattılar, ardından da "Sana sürekli röveşata pası atamayız. Bi zahmet düz pozisyonlarda da at" diyerek dalga geçtiler.
YİNE HAFTANIN FUTBOLCUSU SEÇİLDİ
Gruptaki dördüncü maçta M.United'a attığı röveşata golüyle Avrupa Ligi'nde haftanın futbolcusu seçilen Sow, aynı onura bir kez daha erişti. Feyenoord'u da röveşata ile yıkan sarı-lacivertli yıldız, Avrupa Ligi'nde yine haftanın oyuncusu seçildi.
UEFA, Sow'un haftanın futbolcusu olduğunu ismini tersten yazarak duyurdu.
Emre BOL
- 10 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 02:21
- Lionel Carole'den Fenerbahçe maçı yorumu
Toplam 3
Yorum
tolga ben bir gsli olarak sana gülüyorum sen degilmisin mactan önce feneri yeneriz yencez hazırız diyen şimdi cıkıp utanmadınmı sakattım demeye ayıp ya
- En iyi gol ödülü Moussa Sow'un!
Toplam 3
Yorum
KrAlex Lens ile beraber mutlaka bonservisleri alınmalıdır. Yerlerine başka oyuncu almak son derece mantıksız.
- Şampiyonlar Ligi maçlarının yeni saati...
Toplam 2
Yorum
tolga caferini destekleyen tff degilmi bizim ne degişti caferin adil olur diyolardı gördük adam platini iki cıktı bizim tff nin uefa ve fifada esamesi bile yok agırlıgını bırak esamesi bile yok acizler
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