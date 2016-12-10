 Çılgına çeviren ‘Sow’ sorusu – Fotomaç – 10 Aralık 2016
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    10 Aralık 2016, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Çılgına çeviren ‘Sow’ sorusu

    Çılgına çeviren ‘Sow’ sorusu
    'un hocası , 'ye 1-0 yenildikleri maç sonrası sorulan, "Sow o golü attıktan sonra yedek kulübesinde maçı sonuna kadar izlemek zorunda olmak nasıl bir duyguydu?" sorusuna çok kızdı. 41 yaşındaki genç çalıştırıcı, bu soruya yanıt vermeden röportaj alanından ayrıldı.
    1. 10 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 03:36
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